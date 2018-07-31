«Она существует»: В протопланетном диске учёные нашли простейшую органику

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Это удалось специалистам, работающим в обсерватории, расположенной в пустыне Атакама (Чили). Они смогли добиться удивительного открытия.

Как оказалось в протопланетном диске можно найти простейшую органику. Значит, она существует. Значит, во Вселенной возможны, как минимум, простейшие формы жизни.

Открытие было сделано в пределах созвездия Гидра. Оно находится от Земли на расстоянии 194 световых лет с возрастом в 10 миллионов лет, который моложе земного.

Масса Гидры достигает 0,7 по отношению к солнечному. Учёные полагают, что рядом с найденной звездой вращается лишь одна планета-гигант, состоящая из льда.

Гидра известна наличием околозвёздного диска, сильно обогащённого газом. Там явно видимы кольца и промежутки, разделяющие пылеобразную и газообразную сферы. Всё это может указывать на то, что идёт активное формирование новых планет.

Новым в этом процессе является то, что в протопланетном диске учёные впервые нашли простейшую органику, участвующую в зарождении новых космических тел.

Это исследование стало первым, доказавшим, что химия органических молекул, содержащих по два атома кислорода, может существовать даже в труднодоступных для наблюдения местах.

Таким образом, жизнь в нашей Галактике, вероятнее всего, существует. Другой вопрос, в какой форме. А, если она может существовать в простейшей, почему не могла дорасти до уровня выше земного.