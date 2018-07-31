Ученые: Глобальное потепление вернет Землю на 50 миллионов лет назад

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Ученые из Великобритании утверждают, что планета не справляется с углекислым газом, который человечество выделяет в огромных количествах.

Британцы сообщили, что глобальное потепление на нашей планете, которое вернет Землю на 50 миллионов лет назад, уже не за горами. Углекислый газ все больше накапливается в атмосфере, создавая парниковый эффект и тропические леса неспособны справиться с его переработкой при том, что они постоянно вырубаются для сельскохозяйственных целей. К концу XXI века, как говорят ученые, Земля разогреется до температур, которые были лишь в эпоху раннего палеогена, то есть 50 миллионов лет назад. Средняя температура на планете неуклонно повышается и людям необходимо принять меры, чтобы остановить это явление.

Во-первых, нужно прекратить вырубку тропических лесов, во-вторых, сократить выбросы углекислого газа вредным производством, а в-третьих, самим заботиться о своей Земле, не пытаться ее засорить пластиком и другим мусором, сохранить пригодные для собственной же жизни условия. Ведь если жить по принципу «после нас хоть потоп», то что, в конце концов, останется нашим потомкам? Лишь черная, безжизненная, измученная и загрязненная планета.