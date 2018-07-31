На обратной стороне Луны астрономы увидели аномальные вспышки света

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Сотрудники испанской обсерватории MIDAS, зафиксировавшие вспышки 17 и 18 июля, дали свое объяснение увиденному. Им с готовностью противоречат вездесущие уфологи, привычно увидевшие во всем аномальном появление НЛО.

По убеждению специалистов по внеземным цивилизациям, вспышки на спутнике Земли – не что иное, как прилет инопланетного корабля. В качестве аргумента они приводят аналогичные случаи на планетах Солнечной системы. Впрочем, испанские астрономы доказали, что произошедшее - результат падения на поверхность Луны обломка метеорита или другого космического тела. При этом объект способен генерировать или отражать световую энергию. Тем не менее, цикличность вспышек озадачила ученых. По их мнению, «светоотражателем» мог послужить небольшой космический объект, врезавшийся в обратную сторону Луны во время интенсивного метеорного потока Alpha Capricornids, который будет продолжаться в течении ближайшего месяца. Отдельные представители этого метеоритного дождя могут, по мнению астрономов, добраться и до поверхности Земли.