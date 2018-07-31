Под Челябинском обнаружены зуб мамонта и кости носорога

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Археолог-любитель более 5 лет изучает территорию области и на этот раз раскопки его порадовали, а также появилось все больше вопросов для ученых об истории Челябинского края.

Под Челябинском были обнаружены зуб мамонта, а также кости носорога, бизона и лошади. Владимир Гирник, который раскопал исторические находки, рассказывает, что произошло это на окраине поселка Мирный, изучая ручей в овраге. Когда он увидел зуб, который был больше его ладони, очень поразился – ведь сколько лет его находке. По первому впечатлению – более 10 тысяч лет. Однако скоро ученым удастся обследовать останки и установить более точную дату.

Как рассказывает палеонтолог Косинцев, для их области редкость найти подобные останки, тем более не в пещере или же на берегу реки Миасс. Возможно, в овраге ранее находилась стоянка, как ранее обнаруженное поселение неандертальцев на берегу Урала. Стоит дождаться полного исследования находок. По словам Косинцева, в скором времени, будет отправлена экспедиция ученых в поселок Мирный.

Интересным является также то, что на кости мамонта видны следы человека, что добавляет вопросов исследователям.