На Новой Земле бесследно исчезло озеро

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В рамках проекта «Открытый океан: Архипелаги Арктики» была предпринята экспедиция на архипелаг Новая Земля. В числе других целей экспедиция должна была исследовать озеро Усачева. Но оказалось, что озера больше нет, оно исчезло.

И это не какая-нибудь прибрежная лужа. Длина озера на Новой Земле составляла не менее 3 километров, и от моря оно было удалено также на несколько километров. Теперь же вместо озера – глинистая пустыня с трещинами в грунте.

Впоследствии к озеру Усачева отправилась еще одна группа исследователей. Они прошли по руслу ручья к леднику, служащему его истоком. Там члены экспедиции увидели каньон с ледяным затором, что свидетельствовало о недавнем высоком уровне воды. Границы прежнего уровня воды были отчетливо видны на скалах.

Куда же девалась вода из озера, остается загадкой. Вместо озера вблизи ледника осталась жалкая лужа.

Никакого стока воды в бухту Чухновского замечено не было вода исчезла бесследно. Когда через несколько дней экспедиция на обратном пути снова подошла к бывшему озеру, уровень лужи еще понизился. Так что скорость вытекания воды – поистине катастрофическая. Вот только куда? Арктика любит загадывать загадки, и это – одна из них.