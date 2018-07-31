Ученые доказали, что синицы - мастера самоконтроля

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Шведские ученые провели тестирование на синицах и его результаты опровергли теорию о том, что размер мозга прямо пропорционален способности к самоконтролю.

Научные работники из Швеции провели исследование, согласно которому необходимо было дать синице непрозрачный цилиндр с едой внутри. Птицы отлично справлялись с этим заданием. Затем цилиндр заменялся на прозрачную емкость, открытую только с одной стороны. Если птица тут же пыталась клюнуть пищу через прозрачную поверхность, тест считался проваленным. Однако, синицы в 80% случаев преодолели этот тест успешно, уступив только воронам, которые показали результат 90-100%. Таким образом ученые доказали, что теория того, что данная способность является прямо пропорциональной объему мозга, считается опровергнутой. Хотя некоторые исследователи считают, что это происходит из-за того, что плотность нейронов у птиц гораздо больше, чем у млекопитающих и их нервная система более устойчива, так что синицы на самом деле - мастера самоконтроля.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили несколько способов для самоконтроля, один из которых предполагает тренировку мозга и сосредоточенность на своем деле. В таком случае, ничто не может вывести человека из равновесия.