Космонавт Прокопьев показал, как с МКС выглядел парад ВМФ в Крыму

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43-летний российский космонавт Сергей Прокопьев рассказал, что следил за Днём ВМФ РФ прямо из космоса. Со своими подписчиками он тоже решил поделиться долей счастья.

Ему удалось заснять прямо с борта МКС, как выглядел парад в Крыму. В момент, когда парад подходил в полную силу, в космосе Прокопьев встречал уже закат. В это время из-за солнечных лучей не получилось сделать качественные снимки. Но 29 июля космонавт запечатлел самый значимый праздник для военных, которые служат непосредственно в море. Прокопьев показал, как ходят корабли вдоль побережья Крыма. Также на снимке видно толпы людей.

Из космоса они больше напоминали муравьёв, причём очень маленьких. Читатели блога Прокопьева отметили, что они с удовольствием посмотрели бы хоть на кусочек Крыма с МКС.