Близ Гавайских островов найдены страшные мутанты

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Гигантские зубастые чудовища могли стать результатом естественного скрещивания широкомордого и крупнозубого дельфинов - считают ученые в США.

Недавно военнослужащие Военно-морского флота США близ Гавайских островов при помощи акустического анализатора зафиксировали аномальные, не встречавшиеся ранее звуки, которые не удалось идентифицировать. О необычном явлении военные сообщили ученым. Позже близ побережья были найдены страшные мутанты с огромными острыми зубами. Специалисты уверены, что чудовища могли стать уникальным созданием природы - результатом естественного скрещивания двух видов дельфинов - крупнозубого и широкомордого. Новый вид чудесным образом унаследовал все черты и преимущества обоих родителей, а потому уникальных животных нужно срочно и досконально изучить.

Однако скептиков не переубедить: некоторые приверженцы всемирной теории заговора уверены, что спецслужбы США начали некий сверхсекретный научный проект, и создали аномальных существ для некой миссии, однако никаких доказательств у них нет. Не исключено, что гибриды будут помогать солдатам США выполнять миссии на водных просторах.