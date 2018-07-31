Самый большой в Евразии телескоп получил оптику от «Ростех»

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После этого дальность наблюдений, которые можно осуществлять с его помощью, увеличилась в полтора раза. Диаметр зеркала составляет шесть метров.

Самый большой в Евразии телескоп получил оптику, изготовленную «Ростех». Сейчас проводится финальная регулировка и замеряются параметры кривизны.

Сообщается, что дальность наблюдения с помощью телескопа теперь увеличится в 1,5 раза. При этом, диаметр зеркал возрос до 6 метров.

Телескоп БТА, начавший функционировать в 1975 году, был самым крупным в мире до 1993 года. Потом появился его конкурент на Гавайях.

Однако, и сейчас БТА продолжает оставаться самым большим на территории Евразии.

В Европе также совершенствуют свой самый большой телескоп. Новые усовершенствования позволили точно измерит расстояние, отделяющее Землю от Полярной звезды, что ранее было недоступным.

После этого, европейские астрономы смогли определить массу этой звезды и её радиус.

Российские учёные, как оказалось, не отстают. Эксперты высказывают уверенность, что новая оптика от «Ростех» уже в скором времени позволит сделать новые открытия.