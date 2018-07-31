На МКС создадут «полюс холода» Вселенной

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Такой уникальный эксперимент на борту МКС собирается провести NASA. Ученые собираются создать самое холодное место во Вселенной.

В ходе эксперимента предполагается достигнуть самой низкой когда-либо зарегистрированной температуры, создать своеобразный «полюс холода». Программа носи название Cold Atom Laboratory (CAL). Целью является получение конденсата Бозе-Эйнштейна, агрегатного состояния вещества, в основе состоящего из бозонов, частиц, охлажденных почти до абсолютного нуля по Кельвину (-273,15 °С). В таком состоянии атомы находятся в своих минимально возможных квантовых состояниях, поэтому на макроскопическом уровне проявляются квантовомеханические эффекты.

На Земле подобный эксперимент проводился в 1995 году, но удалось достигнуть длительности состояния лишь в доли секунды. На орбите же ожидается достижение длительности создания конденсата Бозе-Эйнштейна в течение десятков секунд.

На прошлой неделе на МКС был получен конденсат Бозе-Эйнштейна из атомов рубидия. Температура составляла около 3 градусов Кельвина. Эта температура уже ниже средней температуры космоса. Эксперименты будут продолжены и продлятся, по информации ученых, около 3 лет.

Кстати, самая низкая температура во Вселенной, известная на сегодняшний день науке, находится в туманности Бумеранг и составляет примерно -272 градуса по Цельсию, что всего на один градус выше абсолютного нуля.