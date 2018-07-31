Представлен интерьер капсулы для космо-туристов на New Shepard

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Сообщается, что стоимость полёта на этом аппарате по околоземной орбите составит 200 – 300 тыс. долларов. Количество посадочных мест – 6.

Компанией New Shepard уже представлен интерьер капсулы для космо-туристов, которая предусмотрена для них на Blue Origin. Он достаточно скромный и, в то же время, комфортный.

New Shepard анонсировала разработку аппаратов для полётов в ближний космос ещё несколько лет назад. Они будут предназначены для туристов, желающих посмотреть на Вселенную и на Землю с суборбиты.

Сейчас прошло девятое испытание корабля Blue Origin с пассажирской капсулой. Оно также оказалось успешным. Аппарат достиг высоты в 119 километров. Это расстояние он преодолел за 2,5 минуты при скорости 3600 км/час.

Расчётная длительность полёта около 11 минут. За это удовольствие космо-туристам придётся выложить, судя по имеемой информации, от 200 до 300 тыс. долларов.

В ходе последнего испытания в капсюле был манекен пассажира, напичканный датчиками. Агрегат смог совершить с помощью парашютов мягкую посадку, не доставив тому «неудобств».

До конца этого года манекен в полёте будет заменён живым человеком. После этого New Shepard примет решение о начале коммерческих запусков Blue Origin.

Алан Шепард был астронавтом США, совершившим первый суборбитальный полёт, командуя экипажем «Аполлон-14». Он высаживался на Луну в 47 лет.

Билеты на суборбитальные рейсы уже нарасхват. Желающих стать первыми в этом вопросе такое множество, что они даже готовы заплатить больше.