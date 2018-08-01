Ученые обнаружили причину депрессии

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Исследователи утверждают, что недостаток одного компонента в организме приводит к апатичному состоянию.

Ученые Рокфеллеровского университета в США предположили, что депрессия может быть вызвана недостатком в организме аминокислоты ацетил-L-карнитина. Согласно исследованию, люди с тяжелой депрессией, то есть подверженные насилию в детстве, нищете или недостатку внимания, имели сильный недостаток данной аминокислоты в своем организме, по сравнению с другой группой людей, у которых была умеренная депрессия. Однако, ученые не торопятся принимать данное исследование за чистую монету и прописывать добавку в форме ацетил-L-карнитина в качестве антидепрессанта, так как опыты на мышах показали, что данный компонент воздействует на определенные нейроны и подавляет их действие. Передозировка этой аминокислотой или несвоевременное ее применение может привести к непоправимым последствиям для человеческой нервной системы.

Ранее сообщалось, что американские ученые обнаружили лучший метод против депрессии. По их словам, именно антидепрессанты, а не психоанализ, прямо воздействуют на причину возникновения заболевания и вовремя его нейтрализует.