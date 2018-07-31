"Нас всегда обманывали": Учёные доказали, что пуповину ребёнка нельзя пережимать после родов

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Всемирная организация здравоохранения сообщила, что зажимать и перерезать пуповину сразу после рождения нельзя. Британские специалисты рекомендуют не пережимать вообще, а перерезать не раньше, чем через 2-3 минуты.

В Великобритании провели опрос 3500 родителей, чьи дети родились в период с 2015 по 2017 год. 31% респондентов сообщили, что пуповина ребенка была зажата менее чем через минуту. Врачи говорят, что в этом была необходимость. Каждый пятый рассказал, что пуповину перерезали сразу же. Как оказалось, "нас всегда обманывали".

Ученые объясняют, что пуповина состоит из вены и двух артерий, которые обеспечивают питание в утробе. Однако кровоснабжение ребенка не зависит от матери. Поэтому во время родов много крови выходит в плаценту, но если пуповину не пережимать, она вернётся к младенцу. Также неперерезанная пуповина помогает дышать. Без нее новорожденный лишается кислорода, 20-30% крови и до 50% эритроцитов, что приводит к железодефицитной анемии, которая является опасной для здоровья.