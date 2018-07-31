Самая большая в мире колония королевских пингвинов находится на грани вымирания

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Численность за последние 35 лет сократилась на 88%. Эта колония королевских пингвинов находится на острове Кошон архипелага Крозе в Индийском океане.

Колония – самая большая в мире. В 1982 году на острове насчитывалось около 2 миллионов королевских пингвинов, сейчас же их здесь насчитывается всего около 240 тысяч особей. В настоящее время она находится фактически на грани вымирания.

Исследование о сокращении популяции пингвинов острова Кошон было опубликовано в журнале Antarctic Science. Один из авторов работы, Генри Веймерскирх, связывает массовую гибель птиц с ухудшением экологической обстановки.

Подсчеты численности птиц проводились с использованием спутника. Сравнивая снимки острова, начиная с 1960-х годов, ученые заметили, что уменьшаться колония пингвинов начала с конца 1990-х.

Возможно, гибель птиц связана с глобальным потеплением и уменьшением вследствие этого свободного от растительности пространства острова. Пингвинам просто нет места для их жизнедеятельности. Но, может быть, такое влияние оказали какие-нибудь эпизоотии или же изменение температур воды в океане оказали такое угнетающее действие.

Исследование оставило больше вопросов, чем ответов. А для получения ответов необходимы дальнейшие наблюдения и исследования.

Непонятное катастрофическое сокращение численности королевских пингвинов, однако, наблюдается именно только на острове Кошон. В других местах – совсем непохожая картина. Например, на острове Поссесьон (также принадлежащему к архипелагу Крозе) численность колонии королевских пингвинов остается неизменной с 1960-х годов, а популяции на острове Марион-Айленд и островах Кергелен даже увеличились.