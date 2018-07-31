«Наука или заговор»: Почему на заднем фоне сделанных в космосе фото не видно звезд?

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Астронавты США не высаживались на Луну, так как человек никогда не был за пределами Земли, твердят конспирологи при осмотре снимков Юпитера, МКС и прочих внеземных объектов. Есть ли у науки, что ответить им?

Вот одно из самых известных фото в истории, сделанное первым человеком на Луне.

Нил Армстронг запечатлел астронавта NASA Базза Олдрина, только что покинувшего борт «Аполлона-11». Снимок датирован 20 июля 1969 года.

На следующем фото космический зонд Juno показывает во всей красе Юпитер (май текущего года).

Человек узнает о существовании Великого Красного пятна в северной части крупнейшей планеты Солнечной системы.

А это первый исследовательский центр, построенный людьми в космосе – МКС.

На фото изображен космонавт NASA Джеймс Ньюман, покинувший пределы станции для инженерных работ.

И, наконец, Земля, запечатленная с Луны.

Снимок сделан 24 декабря 1968 года, за год до приземления миссии «Аполлон-11».

Это четыре самых известных изображения, когда-либо сделанных в космосе. Заметили ли вы что-нибудь необычное на них. Разумеется, все снимки объединяет отсутствие звезд на заднем плане. Вспоминая, как прекрасно звездное небо с Земли, конспирологи обвинили NASA и прочие научные агентства во лжи. Человек никогда не был в космосе, а колоссальные деньги на его исследование тратятся на высококачественный фотошоп, уверены охотники за сенсациями.

Однако не спешите ломать себе мозг, так как наука способна ответить, почему на заднем фоне сделанных в космосе фото не видно звезд.

Отраженный главным объектом фото, к примеру, Юпитером, свет гораздо ярче, нежели звездное свечение. Дабы максимально четко запечатлеть Юпитер или Землю, камере Juno пришлось настроиться на очень короткую экспозицию и быструю скорость затвора – конфигурации, не позволяющие хоть как-то «поймать» сравнительно тусклые звезды.

Астрономы, в отличие от камер, могут одновременно видеть звезды и планету на переднем плане, выглядывая из космических кораблей. Это связано с тем, что человеческий глаз более чувствителен к свету, чем фотографическая пленка. «Эффект исчезающих звезд» можно продемонстрировать и на Земле. В полнолуние количество звезд, видимых на небе, намного меньше, чем в обычную ночь, так как тусклые небесные тела смываются ярким солнечным светом, отраженным Луной.

Вот так вот очередной интересный заговор не выдержал научных аргументов.