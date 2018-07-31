NASA впервые опубликовало несколько тысяч аудиозаписей с Apollo 11

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Национальное аэрокосмическое агентство продолжает радовать любителей космоса эксклюзивными материалами, связанными с первыми полетами на околоземную орбиту.

20 июля 1969 года, после высадки на Луне с Apollo 11, три человека оставили навсегда свои имена в истории: Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз, команда опытных специалистов. Их открытие не будет забыто и люди до сих пор помнят легендарную фразу Нила Армстронга: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества». Сегодня, 31 июля, NASA впервые опубликовало несколько тысяч, а если быть точным, то девятнадцать, аудиозаписей со знаменитого корабля, включая и разговоры между астронавтами.

Ранее сообщалось, что NASA опубликовало раритетный снимок, на котором запечатлены все члены экипажа Apollo 11. На фото изображен период трехнедельного карантина, который проводился, чтобы предотвратить распространение облучения радиацией из-за пребывания на поверхности Луны.