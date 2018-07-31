Ученые назвали цвета, на которые лучше всего реагируют пауки

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Специалисты выяснили, что прыгающие пауки-павлины обладают цветным зрением. Это необходимо для того, чтобы различать, насколько яркий окрас у самцов.

Биологи из Университета Цинциннати изучили эту способность и выяснили, что она досталась от пауков-волков, которые заглушают коричневые и рыжие тона, чтобы различать голубой, желтый и красный. Это происходит из-за того, что у них в глазах есть отражающая линза. Несмотря на то, что у пауков дихроматическое зрение, они могут видеть не только зеленый и синий цвета.

В ходе эксперимента, пауки смотрели на видео с ухаживаниями насекомых, где ученые проследили за реакцией на разных представителей. Самки лучше реагировали на изображения, где самцы резко контрастировали с окружающей средой, но были монохромны – цвет не имел значения. В то время как самцы выбирали цветные кадры, не обращая внимания на интенсивность и контраст.

Ученые не могут точно объяснить, что значит данное открытие, однако есть основная теория. Возможно, выбор цвета самцами связан с тем, что они охотятся – и скрытность имеет для них большое значение. В то время как самки выбирают наиболее яркого, а значит сильного, партнера.