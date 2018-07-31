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10 тысяч лет необходимо для терраформирования на Красной планете, поэтому наука все еще считает ее непригодной для жизни.

Илону Маску уже невтерпеж вывести людей из Земли. Основатель SpaceX предложил NASA провести терраформирование на космическом соседе нашей планеты, заключающееся в изменении марсианских атмосферы и климата. Маск предложил «подогреть» полярные шапки на полюсах Красной планеты, освободив из недр парниковые газы. Весь этот сложный процесс должен закончиться ростом давления и температуры на Марсе, а жидкая вода получит шанс на существование.

Однако NASA не будет «бомбить» Марс по предложению Илона Маска, так как на деле все не так, как в голове основателя SpaceX. Зародить жизнь на Красной планете возможно лишь при атмосферном давлении около одного бара. Современная наука же способна нарастить данный показатель лишь до 20 миллибар. Землянам понадобится 10 тыс. лет, дабы полностью завершить терраформирование на Марсе, так что, извини Илон Маск, не в этой жизни.