В Смоленске обнаружили древнюю крепость

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Деревянные оборонительные укрепления XV-XVI веков археологи обнаружили на площади Победы в Смоленске. Здесь ведется строительство подземного перехода, и рабочие неожиданно наткнулись на такую находку.

Конечно, нашли не то, чтобы древнюю крепость, а остатки фундамента. Экспедиция Института археологии Российской академии наук датирует их началом XVII века, а построена была крепость, по их данным, Федором Конем. Фундамент крепости тщательно законсервировали, а строительство перехода над ним будет продолжено.

Кроме этой находки, археологи обнаружили фрагмент древнего деревянного укрепления, датируемого XV-XVI веками.

Параллельно крепостной стене проходит деревянная конструкция (подпорные клети), которая армировала земляной вал укрепления. Раскопки между крепостной стеной и Авраамиевским монастырем продолжаются.