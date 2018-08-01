Ученые рассказали о последствиях бессонных ночей

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Лишившиеся сна крысы в эксперименте погибали через 14 дней. Аналогичное исследование на людях, которое продолжалось 11 суток, завершилось без всяких последствий для здоровья и самочувствия участников.

Ночной образ жизни, карьера, напряженный трудовой день, учеба и различные заболевания - существует обилие факторов, которые могут лишить человека сна. Однако результатом многочисленных бессонных ночей для человека могут стать серьезные заболевания и плохое самочувствие- рассказали ученые. Эксперты уверены, не стоит рисковать и лишать себя полноценного отдыха более двух-трех суток подряд, ведь эксперименты с депривацией сна очень опасны, и для неподготовленного человека чреваты серьезными последствиями.

Эксперты сообщили, что после первой ночи без сна в стрессовом состоянии в организме активизируется мезолимбическая система, которая начинает синтезировать высокие дозы дофамина. О последствиях действия нейромедиатора известно довольно много: человек ощущает мощный прилив сил и энергии, настроение резко улучшается, однако это длится не долго. На смену позитивным эффектам приходят крайне негативные: заторможенность, неспособность принимать решения и просчитывать их последствия, неспособность контролировать себя и свои действия, нарушение иммунной системы и другие неблагоприятные метаболические перестройки.