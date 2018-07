Ученые вырастили препарат для нейтрализации ВИЧ на рисовом поле

Сегодня, 14:14

Такое сообщение сделали испанские ученые из Агротехнического центра университета Льейды. Генно-модифицированный рис, по их сведениям, содержит белок, противодействующий ВИЧ-инфекции.

Соответствующая научная работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

На сегодняшний день производство микробицидов ВИЧ (препаратов наружного действия для борьбы с вирусом) очень дорогостояще. Если идея с рисом, который вырастили ученые, получит свое развитие, то выращенные на рисовом поле препараты против ВИЧ существенно удешевятся.

Сейчас же исследователи утверждают, что если применить наружно их препарат непосредственно перед половым актом с ВИЧ-инфицированным партнером, то вирус не проникнет в организм здорового человека. Они объясняют это особыми связывающими свойствами генно-модифицированного белка. Даже не полученный препарат, а и грубый экстракт такого риса в значительной степени нейтрализует вирус.

Следующим этапом в работе ученых по нейтрализации вируса ВИЧ будут опыты на животных.