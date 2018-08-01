Учёные: Синие кристаллы свидетельствуют о бурной молодости Солнца

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Их нашли в метеоритах. Именно они помогли понять, какой путь своего развития проходила звезда нашей системы.

Ученые сообщили, синие кристаллы, найденные в пришельцах из космоса, поведали о многом. В частности, о том, что у Солнца был период бурной молодости.

Иначе сделать выводы не представлялось возможным. Возраст Солнца – 4,6 млрд лет. Земля сформировалась лишь 50 млн лет назад.

Синие кристаллы изучали специалисты, работающие в Чикагском университете. По их мнению, у солнца был бурный этап молодости. На поверхности звезды, происходило постоянное извержение потоков активных заряженных частиц.

Однако на сегодняшний день почти не осталось материалов, способных подтвердить это. Исключением являются синие кристаллы. Их возраст практически аналогичен тому периоду, когда зарождалось светило.

Кристаллы являются частичками льда. Их образование могло происходить лишь тогда, когда на поверхности Солнца происходил активный процесс, связанный с выбросом огромной массы заряженных частиц.

Тогда наша система имела не такой вид, как сейчас. В ней была лишь звезда, окружённая плотными слоями космической пыли и газов. Температура достигала 1500 градусов Цельсия. Этап, когда стали формироваться первые минералы, начался после того, как звезда начала остывать.

Исследования, которому подверглись синие кристаллы, «прибывшие» на Землю, подтвердили, что их облучение было более сильным, чем у более поздних пород.

Насколько новые открытия помогут спрогнозировать то, что будет происходить далее с Солнечной системой, покажет время.