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Метеорит из галактики NGC 2419 взял курс на Землю. Однако наша планета косвенно пострадает от разрушающего космического объекта, утратив Международную космическую станцию, предполагают исследователи.

Недалек тот час, когда у МКС закончится срок полезного использования. Уже сейчас ученые NASA и Роскосмоса размышляют, как вернуть станцию на Землю. Лишь на теорию необходимо 2 года времени, еще столько же займет практическая часть. Эксперт уверен, МКС ждет неминуемая смерть уже через 3 года в результате столкновения с метеоритом.

Астронавт-любитель принял участие в проекте Exoplanet Explorers, рассмотрев разрушающий космический объект в телескоп «Кеплер». Приблизительная скорость метеорита составляет 40 км/с, его отправной точкой стала галактика NGC 2419, убежден эксперт-самоучка.

Новоиспеченная звезда Сети предсказал скорую гибель МКС на фоне не менее шокирующих прогнозов о будущем станции от российских ученых. Согласно их мнению, исследовательский комплекс самоуничтожится после 2024 года, когда у целого ряда жизненно важных приборов закончится срок действия.