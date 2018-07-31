Рогозин: Для ракеты «Союз-5» будет создан «царь-двигатель»

Сегодня, 13:44

НПО «Энергомаш» зарезервировало средства для подготовки к производству двигателей для ракеты-носителя «Союз-5».

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что новый двигатель РД-171МВ – это «царь-двигатель». Этот жидкостный двигатель с дожиганием газа после турбины, работающий на паре кислород-керосин, разрабатывается для первой ступени ракеты-носителя среднего класса «Союз-5».

Первый старт «Союза-5» планируется в 2022 году. Поэтому НПО «Энергомаш», по словам генерального директора Игоря Арбузова, ускоряет работу по организации производства двигателей первой ступени; начало выпуска двигателя РД-171МВ намечено на середину 2021 года. Кроме того, ведутся работы по двигателю второй ступени «Союза-5» РД-0124МС. Этот двигатель производится в Воронеже.

По словам Арбузова, уже закуплена часть материалов, выполняются конструкторские работы. Начнется же производство первого двигателя РД-171МВ в 2019-м. Первые его испытания должны быть проведены в 2020 году.

Рогозин также рассказал, что в ближайшее время должна начаться работа по модернизации двигателя РД-191 для увеличения мощности тяжёлой ракеты Ангара А5М.

Пока перспективы российской космонавтики неопределенны. Ракета «Ангара», проектирование которой было начато еще в 1994 году, за время своей разработки уже успела технически устареть, хотя было произведено всего два пробных пуска в 2014 году.

Производство «Ангары» получилось минимум вдвое дороже «Протона», причем «Ангара не допускает своего применения в пилотируемой космонавтике – только «грузовик». То есть, не начав еще летать по-настоящему, «Ангара», требует коренной модернизации.

Так что в настоящее время «Союз-5» - это единственный реальный шанс построить современную недорогую и эффективную ракету.