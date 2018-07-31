«Они остались там умирать»: В США заявили, что первыми на Луну высадились советские космонавты

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Шокирующие свидетельства перевернули всю историю освоения космоса.

Как известно, в космической гонке между СССР и США Москва добилась двух внушительных побед, первой отправив в космос искусственный спутник в 1957 году и первого человека в 1961 году. Тем не менее, Штаты добились того, что им удалось первыми в истории высадить человека на поверхность Луны. В 1969 году астронавты NASA совершили «огромный шаг для всего человечества». Так гласит официальная версия, которая описана в учебниках истории.

В то же время многие эксперты задаются вопросом, почему СССР так и не предпринял попыток высадиться на Луне после 1969 года. Американские конспирологи нашли ответ на этот вопрос, сделав сенсационный вывод. Они заявили, что к тому моменту советские космонавты уже побывали на лунной поверхности и соответственно первыми высадились на Луну.

По данным частных исследователей, в 60-х годах Советы запустили секретную ракету с аппаратом, способным добраться до Луны, внутри которого находились люди. Озвученная версия была подкреплена видео, которое якобы было снято во время данной миссии. На нём показаны уникальные кадры пролёта советского лунохода над поверхностью спутника Земли, а также «прогулка» космонавтов по Луне.

Почему же одно из величайших достижений в истории освоения космоса было предано забвению, а все лавры в итоге были переданы принципиальному «врагу»? Как пояснили конспирологи, миссия СССР в итоге потерпела крах из-за того, что космонавты не сумели вернуться с Луны на Землю из-за технических неполадок. Это было воспринято советским руководством как «позор». Все документы, связанные с этим проектом, были засекречены, а о космонавтах же просто «забыли». По словам авторов расследования, они остались умирать там, на поверхности Луны, так и не став героями своей страны.

Подобная практика, когда космонавтов приносили в жертву дабы скрыть свою несостоятельность, в СССР применялась повсеместно, считают эксперты. В итоге одна из легендарных страниц в истории освоения человечеством космоса навсегда была скрыта от общественности. Даже сейчас Россия якобы не решается рассекретить документы о лунной миссии, несмотря на то, что «железный занавес» давно пал, а космическая гонка сошла на нет.