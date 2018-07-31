31 июля Марс и Земля максимально сблизятся

Сегодня, 11:54

Расстояние между планетами будет рекордно малым. Оно составит, порядка, 57,5 млн километров.

Сначала лунное затмение, случающееся раз в 100 лет, сейчас – очередное космическое событие. 31 июля Марс и Земля сблизятся максимально.

Марс является в Солнечной системе четвёртой по счёту планетой. На некоторое время он станет на небосклоне самой яркой точкой.

Наблюдать эту планету станет возможным невооружённым глазом. Доступной для обзора она станет сразу же после того, как закатится Солнце и стемнеет.

Визуально Марс станет восприниматься в качестве яркого и крупного объекта. При пользовании компактным телескопом, его масштаб станет таким же, как и у Луны.

Уже на следующий день он станет резко удаляться от Земли, возвращаясь на свои прежние позиции.

В очередной раз Земля и Марс пройдут так близко друг от друга только в 2035 году.

Марс у землян всегда считался одной из самой загадочных планет Солнечной системы. Споры о том, «есть ли жизнь на Марсе», продолжаются до сих пор.

Считается, что именно Марс может предсказывать глобальные военные катаклизмы на Земле. Именно поэтому ему уделяется особое внимание даже обычными землянами.