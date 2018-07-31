Астрономы-любители открыли планетарную систему с пятью субнептунами

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Скопление К2-138 имеет орбитальные резонансы планет, температура которых очень велика из-за близости к материнской звезде, установили люди, не имеющие ученой степени.

Широкую популярность в Сети обрел космический проект Exoplanet Explorers. Его участникам, оперирующим транзитным методом обнаружения звезд, эксперты предоставили доступ к базам данных Кеплера. Как итог, астрономы-любители могут в точности установить период вращения и радиус космического тела.

Жемчужиной Exoplanet Explorers стала планетарная система К2-138 с пятью субнептунами – планетами, которые больше Земли, но меньше Нептуна. Материнская звезда скопления холоднее Солнца, однако все пять субнептунов отличаются очень высокой температурой. Причина – все космические объекты сильно прижаты друг к другу и расположены в непосредственной близости к «матери».

Орбитальные резонансы планет являются одной из главных особенностей К2-138. Что это значит? В только что открытой орбитальной системе все субнептуны находятся в устойчивом резонансе друг к другу, а их соотношения определяются целыми числами.

Астрономы-любители показали, что не имеющие ученой степени люди могут делать выдающиеся открытия в космосе. Эксперты уверены, их менее опытные помощники открыли далеко не последнюю планетарную систему.

Параллельно научное сообщество столкнулось с огромной космической проблемой в виде МКС. Рано или поздно станции придется вернуться на Землю, однако, как она это сделает, не знают ни в NASA, ни в Роскосмосе.