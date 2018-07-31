Учёные установили точное расстояние до Полярной звезды

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Ранее оно было неизвестным. Помимо того, они смогли уточнить параметры возраста, массы, яркости и радиуса этого космического объекта.

Европейские учёные установили точное расстояние от Земли до Полярной звезды. Для этого они воспользовались космическим телескопом Gala.

Основная характеристика Полярной звезды – цефеида. К ним относятся объекты, чей блеск постоянно пульсирует. Этот космический объект ближе всех к Земле из себе подобных.

Измеряя параметры пульсаций, можно узнать точное расстояние, отделяющее планету от ближайшей галактики. Препятствием для этого до сих пор было то, что учёные не могли определить точное расстояние до Полярной звезды. Ранее его принимали за значение в 100 – 160 парсек. Погрешность была очень большой, что не позволяло проводить качественные измерения этой и других цефеид.

По последним данным, которые получили учёные, расстояние до Полярной звезды – 137 парсек. Погрешность – не более, чем 1,5 парсека.

Исходя из этого, стал доступным расчёт других параметров звезды. В сравнении с Солнцем, её радиус больше в 46 раз, а масса – в 6,5. Возраст этого космического тела 55 – 65 млн лет.

Полярная звезда в нашем полушарии служила и до сих пор служит настоящим спасением для путешественников и, в особенности, для моряков. Она всегда точно указывает на север.

В противоположном полушарии её аналогом является созвездие Южный крест, столь же точно указывающее на юг.