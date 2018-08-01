«Армагеддон уже начался»: Израильский математик нашёл в Библии скрытый шифр с предсказаниями будущего

Сегодня, 00:15

Священное писание повествует о Второй мировой войне, убийствах политиков и природных катаклизмах, заявляет учёный.

Долгое время текст Библии пытались по-особому истолковать многие религиозные деятели и учёные. Определённых успехов в этом деле в своём время достиг Исаак Ньютон, однако найти тайное послание ему так и не удалось. Причина неудачи выдающегося исследователя крылась в отсутствии у него компьютера.

Именно этим преимуществом решил воспользоваться израильский математик Элияху Рипса. В 1970-х годах он эмигрировал из СССР в Израиль, где отбросил свой атеизм, принялся изучать иудаизм и христианство. Долгие годы его не покидала мысль, что Библия скрывает в себе тайное послание. По убеждению учёного, её Моисею лично надиктовывал Всевышний, а потому обязательно должен был оставить людям в книге некое предсказание. Спустя время Рипса нашёл в священном писании скрытый шифр. Сперва он систематизировал все символы из Библии, удалив пробелы и получив единую матрицу из 304805 знаков. Затем он с помощью специальной программы убрал повторяющиеся буквы и выяснил, что полученный текст содержит в себе множество пророчеств, часть из которых уже сбылась.

В частности, в писании, по словам Рипса повествуется о Второй мировой войне, атаке на Хиросиму, попытках колонизации Луны и терактах в США. Также в Библии учёный отыскал сообщения о покушениях на известных политиков. Одним из них был израильский министр Ицхак Рабин. Математик даже написал письмо политику с указанием даты и имени убийцы, однако тот не воспринял всерьёз предупреждение. В итоге предсказание сбылось – Рабина в указанный учёным час застрелили религиозные фанатики.

Что касается будущего, описанного в Библии, то в трактовке Рипса говорится о большом значении конфликта на Ближнем Востоке. Именно в Сирии, по заявлению учёного, произойдут судьбоносные для мира события, которые станут предзнаменованием активной фазы конца света. Армагеддон, по словам учёного, уже начался, о чём свидетельствуют многочисленные катаклизмы. Также он утверждает, что сильные землетрясения в Америке поставят Землю на грань гибели, однако катастрофы удастся избежать.

В экспертной среде нет единого мнения относительно слов Рипса. Многие скептически относятся как к самому математику, так и к его открытию. Тем не менее, в Пентагоне уже всерьёз задумались об изучении Библии по методике израильского учёного. Американские военные планируют взять на вооружение сведения, которые предсказал израильтянин благодаря священному писанию.