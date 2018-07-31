Учёные: Люди во всём мире отличают настоящий смех от фальшивого

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Искренний смех, который появляется спонтанно, подделать очень трудно. Этого нельзя сказать о фальшивом.

Учёные установили, что люди во всём мире достаточно уверенно отличают настоящий смех от фальшивого. Исследование было сделано американскими специалистами, работающими в Калифорнийском университете.

К эксперименту привлекли 900 участников, представлявших 21 страну с шести континентов. В среднем, они смогли отличить настоящий смех от фальшивого в 66% случаев.

Спонтанный смех вырезался из естественных разговоров, проводимых друзьями. Фальшивый возникал после соответствующей команды. Записи были с одинаковой длиной и силой звука. Они чередовались в случайном порядке. Количество угадываний различалось у представителей разных стран. В Самоа и Зулу даже искренний смех, чаще воспринимался в качестве фальшивого. Иная ситуация у представителей Японии или Южной Кореи. Их показатель – 70%.

Как правило, искренний смех вырывается внезапно на неподконтрольных эмоциях и, зачастую, может напоминать голоса животных. Качественно подражать этому очень сложно. Кроме того, искренний смех свидетельствует о большой степени доверительности собеседников и наличии между ними межличностных связей.

Учёные полагают, излишняя настороженность в общении у представителей разных народов могла стать одной из причин их различного расположения на эволюционной лестнице.