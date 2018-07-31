Ученые разработали препарат от облысения и седины

Сегодня, 10:00

Кожные воспаления, потерю и обесцвечивание волос способно пресечь синтетическое вещество D-PDMP, разработанное учеными США из Университета Джона Хопкинса.

Препарат от облысения и седины останавливает синтез жиров гликосфинголипидов, ответственных за активизацию воспалительных процессов. Традиционно первыми на себе силу уникального соединения ощутили мыши. Так как грызуны потребляют корм с высоким содержанием жиров, американские ученые создали из них модифицированные модели атеросклероза.

Мышей поделили на две группы, одна из которых питалась богатой холестерином пищей, вторая – обычной едой. Довольно скоро у первой группы начали проявляться признаки старения кожи: воспаление и выпадение шерсти. По истечении 8 недель нездорового питания, грызуны подверглись воздействию соединения D-PDMP. Прошло еще 6 недель, количество гликосфинголипидов в клетках уменьшилось, а кожа подопытных обрела здоровый вид.

Как итог, ученые США разработали препарат от облысения и седины, который еще предстоит протестировать на человеке. В Университете Джона Хопкинса не сомневаются, аналогичные результаты свойственны и для людей.

Ранее экспертами была установлена связь между облысением и повышенным риском заболеваемости раком. У лишившихся волос мужчин, зачастую, в организме наблюдается переизбыток тестостерона, являющегося одним из провокаторов образования злокачественных опухолей.