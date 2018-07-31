Череп инопланетянина неизвестного вида ученые обнаружили в Испании

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Пришельцы, видимо, существуют: уфологи ликуют, люди поражены, а исследователи шокированы открытием. Эксперты сообщили, что раньше не встречали ничего подобного.

В городе Леон в Испании ученые обнаружили череп инопланетянина неизвестного ранее вида. Удивительная находка привлекла к себе внимание мировой общественности на выставке 2-го Всемирного конгресса Ufologia. Эксперты поражены, ведь ранее ничего подобного никто из них не встречал, а с накануне обнаруженным костным каркасом в Болгарии данная находка не имеет ничего общего, что делает этот предмет действительно значимым и уникальным, требующим дальнейшего досконального изучения. Ученый Эрих фон Деникен был крайне поражен останкам инопланетянина, и даже включил их в свою книгу о тайне черепов инопланетных жителей.

Пользователи сети могут оценить важное открытие и удостовериться в его существованием, посмотрев видеоролик, где запечатлен каркас головы гуманоида. Большинство изучивших видеоподтверждение людей шокированы и не в состоянии прокомментировать неожиданное открытие. Несмотря на то, что уфологи уже давно твердят о реальности существования других высокоразвитых цивилизаций и инопланетных жителях, люди оказались не готовы понять и принять этот факт.