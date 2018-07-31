Эксперты: Шумеры обладали космическими знаниями

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Из какого источника они черпали их, остается неизвестным. Древняя цивилизация проживала в долине Тигра и Евфрата 4 тысячи лет назад.

Эксперты, проанализировавшие древние записи, утверждают, что на самом деле шумеры обладали космическими знаниями. Они прекрасно знали, что такое космос, строение Солнечной системы и обнаружили Уран, который в нашей эре открыли в 18 веке.

Шумеры знали и понимали физику, развивали металлургию, выращивали пшеницу и лен, создали колесо, лук и стрелы, систему канализации и умели оперировать больных людей. Что касается системы управления, то у цивилизации был парламент из двух палат и орган, отвечающий за защиту бедняков. Именно шумеры разбили земной год на месяцы и недели.

Ученые задаются вопросом, откуда в период «до нашей эры» могли существовать такие открытия. Бытует мнение, согласно которому шумеры имели контакт с представителями внеземной цивилизации, которая охотно делилась космическими знаниями, вопрос, на что они их меняли.