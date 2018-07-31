Британские учёные открыли новый вид лягушек

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Для совершения сенсационного открытия исследователям потребовалось 20 лет кропотливой работы.

Британские учёные из университета Манчестера явили миру одно из наиболее удивительных и красочных существ. Исследователи амфибий под предводительством доктора Эндрю Грея открыли новый вид лягушек Cruziohyla sylviae. Его специалист назвал в честь 3-летней внучки Сильвии, которая оказывала ему «посильную помощь» в работе.

По словам герпетолога, данный вид почти 100 лет путали с Cruziohyla calcarifer, впервые открытым в Панаме в 1925 году. Особи обоих видов имеют незначительные внешние отличия, поэтому учёные долгое время считали, что это одни и те же лягушки. Грею понадобилось порядка 20 лет исследований, в том числе генетических, чтобы доказать, что это не так.

Внимание к данному виду привлечено не только потому, что он невероятно красив внешне, но и также потому, что этих существ на планете, по подсчётам учёных, осталось не более пяти десятков. Преимущественно, они обитают в странах Центральной и Южной Америки. Сегодня несколько особей содержится в лаборатории университета Манчестера. Эксперты ломают голову над тем, как поддержать популяцию данного вида.