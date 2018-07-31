Российский космонавт на МКС заснял «серебристые облака»

Сегодня, 08:18

Это атмосферное явление случается достаточно редко. При этом, его почти не возможно наблюдать с Земли.

Российский космонавт, находящийся сейчас на МКС, сумел его заснять на камеру. Ролик с тем, как выглядят «серебристые облака», он выложил в своём аккаунте в Instagram.

«Серебристые облака» находятся на высоте 70 – 100 километров. Она очень слабо исследована. Потому, что для самолётов это очень высоко, а для спутников – слишком низко.

А с МКС можно с помощью отличной оптики вести наблюдение за ними, сказал российский космонавт Олег Артемьев.

Это не первые снимки с борта МКС. Отсюда уже делались «космические» фотографии Крымского моста, Владивостокской бухты и множества других объектов.

Земным фотографам о подобных возможностях остаётся лишь мечтать.