В Японии разработан новый метод лечения болезни Паркинсона

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С 1 августа впервые в мире начнутся клинические испытания лечения болезни Паркинсона на человеке.

Новый метод разработан в Японии учеными из университета Киото и представляет собой выращивание и пересадку искусственных нейронов. Нервные клетки будут выращены из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток пациентов, которые получаются путем эпигенетического перепрограммирования клеток иного типа.

Болезнь Паркинсона характеризуется уменьшением количества нейронов и нехваткой вырабатываемого нейронами гормона дофамина. Вылечить болезнь, не увеличив количество нервных клеток, невозможно.

Ученые уже провели эксперименты на обезьянах. После внедрения в мозг обезьяны, страдающей болезнью Паркинсона, выращенных нервных клеток было подтвеждено улучшение двигательных функций на 10%. В период нескольких лет после пересадки никаких негативных последствий не проявилось, что дает уверенность авторам исследования судить об эффективности метода для лечения людей.

Исследователи уже создали необходимый запас индуцированных нервных клеток, получили необходимые разрешения и готовы пересадить клетки в мозг пациента.

До настоящего времени болезнь Паркинсона признается врачами неизлечимой. Недостаток нейромедиатора дофамина, вырабатываемого клетками головного мозга, снижает проводимость нейронов, что приводит к потере контроля за двигательрной активностью человека.