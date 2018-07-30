«Катастрофа приближается»: Ученые рассказали, как большой взрыв уничтожит Вселенную

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Судный день приближается и может наступить уже завтра, и исчезнет при этом не только Земля, а и другие внеземные цивилизации, если таковые существуют.

Ученые рассказали, как большой взрыв скоро уничтожит Вселенную, и такой риск очень велик. Дело в том, что основная часть её – темная материя, была изучена минимально, а полученные данные из последних исследований показали, что ведет она себя абсолютно непредсказуемо, отчего становится опасной, а катастрофа приближается с каждым днем.

Ученые полагают, что если темная материя может расширяться и менять свою плотность, то в один день она и вовсе может изменить спектр движения и начать сужаться, что буквально «раздавит» находящиеся во Вселенной планеты и звезды, спутники, а так же всех живых существ и все остальное. По неутешительным прогнозам, такая теория имеет право на существование, и подготовиться к апокалипсису и большому взрыву будет невозможно.

Другие специалисты настаивают, что жить Вселенной и находящимся на ее просторах планетам очень долго, однако темная материя действительно пугает даже самых грамотных специалистов. Есть мнение, что взрыв вовсе не уничтожит планеты и их обитателей, а просто перенесет их во времени и пространстве, однако такие изменения могут быть непредсказуемыми, а новое место жительства окажется непригодным, после чего выжившее человечество все равно погибнет.