Ученые: Самый яркий звездопад Персеиды года произойдет в ночь на 13 августа

Сегодня, 05:15

Астрономы из Московского планетария сообщили о редком явлении, которое смогут увидеть москвичи уже в последнем месяце лета.

Ученые сообщили, что в ночь на 13 августа произойдет самый яркий звездопад Персеиды. Они утверждают, что активность метеорного потока в этот день достигнет своего максимума – 100 метеоров. Именно такой показатель является рекордным.

Астрономы также добавили, что жители северной и восточной части России смогут наблюдать за частным затемнением Солнца. Такое редкое событие можно будет увидеть 11 августа. По предварительной оценке ученых, максимальная фаза данного явления составит 0,74.

В планетарии добавили, что последний месяц лета подарит незабываемую картинку на небе: можно будет не только затмения и звездопады наблюдать, но еще и серебристые облака.

Напомним, недавно жители всей планеты наблюдали за историческим затмением Луны и противостоянием Марса.