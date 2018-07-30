«Репортаж с орбиты»: Космонавт Артемьев показал парад в честь ВМФ с МКС

Города России показали боевую готовность массивными строями кораблей, уверяет Олег в личном блоге.
После ошеломительного успеха снимков лунного затмения с МКС, на новости от Олега Артемьева подписались сотни новых людей, чтобы следить за необычными сенсационными снимками. Накануне космонавт Артемьев показал парад в честь ВМФ с МКС. Репортаж с орбиты вести не удалось в видео режиме, но снимки мероприятия выглядят впечатляюще. Моряки продемонстрировали боевую готовность дать отпор желающим повоевать или захватить территорию России.
В Сети оценили снимки с Космоса от автора и поблагодарили космонавта за то, что он делает.