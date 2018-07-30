«Репортаж с орбиты»: Космонавт Артемьев показал парад в честь ВМФ с МКС

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Города России показали боевую готовность массивными строями кораблей, уверяет Олег в личном блоге.

После ошеломительного успеха снимков лунного затмения с МКС, на новости от Олега Артемьева подписались сотни новых людей, чтобы следить за необычными сенсационными снимками. Накануне космонавт Артемьев показал парад в честь ВМФ с МКС. Репортаж с орбиты вести не удалось в видео режиме, но снимки мероприятия выглядят впечатляюще. Моряки продемонстрировали боевую готовность дать отпор желающим повоевать или захватить территорию России.

«День Военно-Морского Флота России. Заканчиваются солнечные орбиты и еще плохо видны города с МКС. Рано утром на рассвете удалось сфотографировать Владивосток, а вечером Севастополь с парадным строем кораблей», - написал в личном блоге Артемьев.

В Сети оценили снимки с Космоса от автора и поблагодарили космонавта за то, что он делает.

«Мне кажется даже в США так не любят свой народ, как Артемьев нас», «Спасибо за приятные эмоции, мы были в Севастополе и видели все в живую, а вы нам такой космический подарок», «Могу вам Олег прислать снимки из Владивостока, зацените», - написали поклонники Олега Артемьева.