Сорняк в Австралии может стать лекарством от лихорадки денге

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В опытах на обезьянах экстракт растения убил все 4 известных вида Dengue-virus рода Flavivirus. Вещества из этого же растения ликвидируют вирус лихорадки Зика, его же исследуют на эффективность борьбы против вируса гепатита C.

Ученые из Квинслендского технологического университета заявили, что им удалось обнаружить растение в Австралии, которое убивает все четыре известных штамма вируса лихорадки денге. Удивительно, что растение, которое может стать лекарством от опасного, смертельного заболевания растет повсеместно. Труди Коллет сообщила, что сорняк уже доказал свою 100% эффективность в опытах с клетками обезьян: исследователи заражали штаммом вируса денге колонии обезьяньих клеток, а через 14 дней добавляли к ним экстракт растения, полученный из измельченных листьев. Это же растение показало эффективность против вирус лихорадки Зика, однако пока ученые не установили конкретное соединение, отвечающее за противовирусное действие. Также команда из Квинслендского технологического университета намерена проверить данный сорняк в борьбе с вирусом гепатита С, который принадлежит к семейству Flaviviridae. В случае успеха, уже через 8-15 лет лекарства и профилактические средства против данных вирусов станут доступны.

Лихорадка денге природно-очаговая инфекция, протекает подобно гриппу или с геморрагическими проявлениями с двухволновым подъемом температуры, болями в мышцах и суставах, лимфаденитом, сыпью, спонтанными кровотечениями. На данный момент лечение- лишь симптоматическое. Около 390 миллионов человек заражаются данге каждый год, в основном - в субтропической и тропической зонах.