Большой адронный коллайдер впервые ускорил ионы свинца

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Обычно Большой адронный коллайдер (БАК) разгоняет пучки протонов. Они разгоняются практически до скорости света и сталкиваются между собой. В результате столкновения рождаются новые частицы, а ученые наблюдают и исследуют это процесс. Сейчас же впервые были разогнаны не элементарные частицы, а ионы свинца – практически целые молекулы, у которых с ядром связан лишь один электрон.

В результате экспериментов на БАК, самом крупном ускорителе элементарных частиц в мире, в 2012 году был, например, открыт бозон Хиггса. Были зафиксированы также другие субатомные частицы, которым еще не дана классификация. В результате экспериментов также уточняется масса известных частич (например, W-бозонов). Перспективой эксперимента является объединение Стандартной модели физики и Общей теории относительности.

Пучок ионов свинца удалось продержать внутри коллайдера в течение 40 часов.

Конечно, эти ионы – далеко не целые молекулы свинца, которые в неионизированном состоянии содержат 82 электрона. Но, все же, это несомненный шаг вперед по сравнению с разгоном пучка протонов.

Ранее на БАК проводились эксперименты с ядрами ксенона (в октябре 2017 года). Атомы же коллайдер ускорил впервые.