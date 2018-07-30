Самое древнее животное найдено в Алжире

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Находкою оказался стегодон – вымерший слон.

Как стало известно из иностранных источников, в Алжире найдено самое древнее животное Африки. Скелет древнего слона был обнаружен в провинции Сетиф, на северо-востоке страны. Ученые говорят, что такие редкие останки были обнаружены во время раскопок комплекс Айн-эль-Хенш. По словам археологов, им удалось обнаружить элементы скелета животного и его череп.

Правда, исследователи еще не вытащили останки из земли. Причину такого решения археологи не называют.

Видимо, Алжир сильно притягивает «копателей». В 2004 году немецкие «черные археологи» получили наказание в виде лишения свободы сроком на три месяца, поскольку они прибыли в качестве туристов, а затем начали проводить незаконные раскопки в национальном парке Тассили. Правительство, возможно бы и не заметило исчезновения туристов из Германии, но немецких туристов за год до этого резонансного случая похищали радикально верующие организации. Немцы признались, что хотели совершить ряд преступлений.