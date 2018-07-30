«Ждите в 2050-м году»: Эксперты предупреждают о Ледниковом периоде в Крыму

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Климатические изменения в регионе подобны тем, что происходили на рубеже XVII и XVIII столетий.

Учёные из Астрономической крымской лаборатории заявили, что уже в скором времени в Крыму установится совершенно не свойственный для этих широт климат. В частности, эксперты предупреждают о новом Ледниковом периоде. Специалисты сравнивают нынешнее положение в регионе и то, которое было в период с 1645 по 1715 годы. Его исследователи называют малым ледниковым периодом. Как и тогда, сейчас на Солнце фиксируется всё меньше вспышек, в связи с чем, снижается активность светила. В итоге, считают специалисты, это приведёт к тому, что лето будет холодным, а зимы станут чрезвычайно суровыми.

Эксперты уверены, что такого рода явление рано или поздно произойдёт. Сейчас в крымской лаборатории занимаются подсчётами, призванными определить дату начала ледникового периода. Отвечая на этот вопрос, учёные говорят «ждите в 2050-м году», имея ввиду, что мерзлота окутает Крым чуть более, чем через 30 лет.