Астрологи рассказали, когда в следующий раз будет «кровавая Луна»

Сегодня, 14:13

Астролог Стив Браун из Северного Йоркшира рассказал, когда людям в следующий раз выпадет редкая возможность лицезреть необычное природное явление. Сообщается, что «кровавую Луну» люди смогут увидеть только в следующем году.

Лунные затмения обычно происходят один или два раза в год, за некоторыми исключениями. Однако астролог из Великобритании Стив Браун порадовал хорошей новостью для тех людей, кто пропустил 27 июля лунное затмение, которое также прозвали «кровавая Луна». Сообщается, что в следующий раз затмение наступит в ночь с 20 января на 21 января 2019 года.

Следующее полное лунное затмение будет главным образом происходить в западном полушарии, в отличие от прошедшего затмения. Это также хорошая новость для астрономов в США, Канаде и Мексике, которые не смогли полноценно рассмотреть «кровавую Луну» в этом году.