Рак Кобзона излечим: Ученые рассказали о новом способе борьбы с раком предстательной железы

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Исследователи из Университета Монаш в Мельбурне рассказали о новом способе борьбы с раком предстательной железы. Стоит отметить, что именно от этот типа онкологии страдает артист Иосиф Кобзон.

Группа ученых из Австралии, возглавляемая профессором Гейлом Рисбриджем, разработала способ выращивания раковых клеток в лабораторных условиях из донорской опухолевой ткани. Сообщается, что ранее онкологи не могли назначать пациентам конкретное лечении, поскольку не было возможности изучить опухоль, так как именно раковые клетки предстательной железы моментально погибают вне организма.

Данный метод поможет онкологам ускорить исследования рака и назначать необходимые препараты, чтобы излечить рак ещё на ранних стадиях. «Клетки, полученные в лаборатории, позволяют нам быстро сравнить различные методы лечения и выявить те, которые вызывают наиболее яркое снижение роста опухоли», - говорит Гейл Рисбридж.