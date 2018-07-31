Ученые: Дефектные наноленты из графена превзошли «чистые»

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Немецкие и американские исследователи сделали вывод, что нанопровода меняют свои свойства в положительную сторону, если в их структуру будут добавлены дефекты.

Ученые заявили, что синтезируемые дефектные нанолетны из графена превзошли «чистые». К такому заключению они пришли после того, как использовали для изучении атомно-силовой и сканирующий туннельный микроскоп.

Для того, чтобы изготовить сложных роботов, необходимы компактные провода. Именно для такой цели могут понадобиться графеновые наноленты, ширина которых достигает 50 нанометров, а толщина – 1 атом. Ранее считалось, что использование нанопроводов нерационально, поскольку они нуждаются в постоянном уходе и чистоте. Грязь и пыль может полностью исказить работу провода – он начнет расплетаться и утратит свою способность.

Маттиас Кох совместно с группой ученых доказал, что дефекты способны улучшить свойства наноленты. Они изготовили множество экземпляров, полимеризовали дибромо-диантрацен, в результате чего получилась длинная цепочка из водорода и углерода. Затем объединили три кольцевых группы, соединив их единственной связью, а после этого проводили термо испытания. Под действием высоких температур ленты все равно оставались прямыми.

Под микроскопом ученые определили, что проводимость наноленты с дефектами не меняется в худшую сторону, а наоборот. «Взъерошенная» структура идеально проводит ток.

Ко всем преимуществам можно добавить и повышенную гибкость наноленты, которая будет служить дольше обычной.