В Сибири учёные заинтересовались вихревыми следами самолётов

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Изучение данного явление позволит улучшить систему безопасности полётов, уверены эксперты.

В Сибири учёные основательно принялись работать над безопасностью полётов. Исследователи Сибирского отделения РАН заинтересовались вихревыми следами самолётов. Специалисты утверждают, что такие явления смогут стать помехой для воздушного судна, следующего позади. В конечном итоге пренебрежение безопасностью может привести к трагедии. В настоящее время на базе новосибирского аэропорта «Толмачёво» проводятся эксперименты, целью которых является определение предельно допустимых показателей в работе авиационной техники на взлёте. Пока о каких-либо итогах учёные не говорят, но утверждают, что результаты их работы помогут в будущем обеспечить безопасность пассажиров и членов экипажа на гораздо более высоком уровне.

Ранее мы писали, что воронежский самолет ИЛ-112В делают на 3D-принтере. Детали для данного транспорта печатают на специальной технике, что менее затратно и более эффективно.