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По словам химиков, данная высокооктановая добавка является экологически чистой.

Как сообщает источник, новосибирские ученые изобрели топливо из соломы и древесного материала. Для этого им понадобилось переработать эти компоненты и смешать их с бензином. Такое соединение имеет название «фурфурол».

Исследователи из Института катализа им. Г.К. Борескова сейчас занимаются изучением влияния данного вида эко-топлива на работу автомобиля. Если испытания пройдут по плану, то не исключено, что данная высокооктановая добавка будет включена в массовое производство.

Фурфурол обладает большой теплотворной способностью, а также использование его в качестве добавки поможет сократить расходы на топливо, заменив ею токсичные вещества. Данное вещество поддается кристаллизации, поэтому проблем с автомобилем зимой быть не должно. Однозначно, смысл в изготовлении такого сырья есть. Несмотря на то, что с каждым днем все больше становятся популярными электрокары, для граждан России пока что этот вопрос неактуален.