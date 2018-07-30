В Башкирии учёные предлагают создавать геопарки

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Подобные объекты позволят улучшить систему изучения тематических тем.

В Башкирии предлагают создавать в рамках специально сформированной программы геопарки. Местные учёные обратились к региональному правительству, заявив, что новая инициатива позволит углубить изучение тематических тем, а также сохранить природные богатства республики. В частности, исследователи отметили, что в Башкортостане уже есть зона «Янган-Тау», которая отвечает требованиям к геопаркам, выдвинутым ЮНЕСКО. Также в регионе есть и масса других тематических территорий, способных стать настоящим природным достоянием республики. Чиновники пока не рассмотрели окончательно данное предложение, поэтому реакции правительства на данную инициативу пока нет.

Ранее мы писали, что ученые нашли способ сохранения популяции африканских львов. Исследователи провели массу наблюдений, в ходе которых изучили повадки хищников, а также привычную для них среду обитания.