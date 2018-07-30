Эксперт: Нацисты проиграли вторую мировую войну из-за полетов на НЛО

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Гуманоиды были партнерами Бундестага и помогли Николо Тесла создать прототип своего корабля, заявляет исследователь.

Вопрос исхода Второй мировой войны пересматривают и анализируют ученые Европы. После детального изучения фактов, показаний очевидцев, сбора артефактов, специалистам удалось найти уникальные документы времен войны. Появилась теория, согласно которой нацисты проиграли вторую мировую войну из-за полетов на НЛО. Еще 20-40 лет назад этот домысел можно было назвать выдумкой и ложью, но ввиду последних фактов наличия гуманоидов в нашей Солнечной системе делает теори совсем реальной. Физик и изобретатель Николо Тсла проводил опыты для Гитлера и демонстрировал результаты своих трудов ему лично. Множество его достижений использовали в войне против СССР. В архивных документах найдены фото и чертежи НЛО.

Эксперт подчеркивает, что есть подтверждения того факта, что ученый построил несколько прототипов летающих тарелок, а пример ему служил настоящий НЛО. Тесла записал в своих книгах на санскрите подробную информацию о строительстве кораблей и в то же время подробно рассказал о чужих расах, которые угрожали ему. Учитывая эту гипотезу, он изобрел лазерный луч, способный разрушать внеземные космические корабли.

Есть предположение, что Гитлер был инопланетянином и провел широкую операцию по захвату мира, чтобы в итоге сдать Землю гуманоидам. Однако есть и мнение, согласно которому Гитлер заключил сделку с инопланетянами для выгодных для них условиях: они дают схему НЛО для того чтобы Тесла построил корабль и Третий Рейх стал единственным в мире правительством и властью, а взамен получают людей для опытов. Этот факт объясняет пропажей тысяч человек во время войны. В последствии мысль о смерти Адольфа Гитлера не имеет рационального зерна. Поскольку он скорее всего живет и ныне на борту НЛО и возможно возглавляет новый акт вторжения на Землю. Об этом заявляют эксперты после исследования многих важных документов.